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Бензин і автогаз дешевшають: ціни на АЗС

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Україна, Середа 01 вересня 2021 13:54
Бензин і автогаз дешевшають: ціни на АЗС Фото: ціни на бензин і дизельне паливо знизилися (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо Україні 1 вересня 2021 року в порівнянні з попереднім торговим днем знизилися. Автогаз подешевшав на 1 копійку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

Бензин і автогаз дешевшають: ціни на АЗС

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-92 становлять 28,85 гривень за літр (-0,01 гривень), на бензин А-95 - 29,68 гривень за літр (-0,01 гривень), на дизельне паливо - 27,90 гривень за літр (-0,01 гривень), на автогаз - 17,47 гривень за літр (-0,01 гривень).

Роздрібні ціни на бензин А-95 в Україні:

Бензин і автогаз дешевшають: ціни на АЗС

Нагадаємо, з урахуванням максимальних націнок вартість бензину на АЗС не може перевищувати 30,53 гривень за літр, дизельного палива - 28,11 гривень за літр.

Раніше Мінекономіки оприлюднило нові розрахунки середньої вартості бензину і дизельного палива, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку, станом на 25 серпня. Розрахункові ціни для бензину знижені з 26,67 гривень до 25,53 гривень за літр, для дизельного палива знижені з 21,64 гривень до 21,11 гривень за літр.

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Ціни на бензин
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