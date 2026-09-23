Бензин до 104 грн і дизель по 100: скільки коштує пальне на АЗС 23 вересня

На популярних великих українських АЗС ціни залишаються на рівні попереднього дня. Після помітного стрибка цін на початку тижня ринок увійшов у фазу стабілізації - жодна з великих мереж не змінювала вартість пального.
Скільки коштують бензин, дизель та автогаз станом на середу, 23 вересня - у матеріалі РБК-Україна.
Напередодні мережа SOCAR суттєво підняла вартість пального, піднявши планку для преміального бензину NANO 100 та дизелю NANO Extro до 104,00 грн/л. Сьогодні мережа утримує всі цінники без змін.
Без динаміки в "Укрнафти". Після здорожчання базових марок на початку тижня (А-95 та А-92 додали по 1 грн), 23 вересня вартість пального в мережі фіксована.
OKKO та WOG теж тримають позиції. Мережі не коригували прайси - вартість бензину А-95 Євро зупинилася на позначці 92,90 грн/л, а дизельне пальне коштує 99,90 грн/л.
Фото: ціни на пальне на популярних АЗС в Україні станом на 23 вересня (інфографіка РБК-Україна)
Якщо заправляти 50-літровий бак бензином А-95, сума залежатиме від мережі:
Для дизеля:
Таким чином, різниця між найдешевшим і найдорожчим варіантом заправки 50-літрового бака становить 300 грн для бензину А-95 та 255 грн для дизеля.
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"