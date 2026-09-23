Бензин до 104 грн и дизель по 100: сколько стоит топливо на АЗС 23 сентября

На популярные крупные украинские АЗС цены остаются на уровне предыдущего дня. После заметного скачка цен в начале недели рынок вошел в фазу стабилизации - ни одна из крупных сетей не изменяла стоимость топлива.
Сколько стоят бензин, дизель и автогаз по состоянию на среду, 23 сентября - в материале РБК-Украина.
Накануне сеть SOCAR существенно повысила стоимость топлива, подняв планку для премиального бензина NANO 100 и дизеля NANO Extro до 104,00 грн/л. Сегодня сеть содержит все ценники без изменений.
Без динамики у "Укрнафты". После удорожания базовых марок в начале недели (А-95 и А-92 прибавили по 1 грн), 23 сентября стоимость топлива в сети фиксирована.
OKKO и WOG тоже удерживают позиции. Сети не корректировали прайсы - стоимость бензина А-95 Евро остановилась на отметке 92,90 грн/л, а дизельное топливо стоит 99,90 грн/л.
Фото: цены на топливо на популярных АЗС в Украине по состоянию на 23 сентября (инфографика РБК-Украина)
Если заправлять 50-литровый бак бензином А-95, то сумма будет зависеть от сети:
Для дизеля:
Таким образом, разница между самым дешевым и дорогим вариантом заправки 50-литрового бака составляет 300 грн для бензина А-95 и 255 грн для дизеля.
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"