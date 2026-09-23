Бензин до 104 грн и дизель по 100: сколько стоит топливо на АЗС 23 сентября
На популярные крупные украинские АЗС цены остаются на уровне предыдущего дня. После заметного скачка цен в начале недели рынок вошел в фазу стабилизации - ни одна из крупных сетей не изменяла стоимость топлива.
Сколько стоят бензин, дизель и автогаз по состоянию на среду, 23 сентября - в материале РБК-Украина.
Что происходит с ценами на топливо
Накануне сеть SOCAR существенно повысила стоимость топлива, подняв планку для премиального бензина NANO 100 и дизеля NANO Extro до 104,00 грн/л. Сегодня сеть содержит все ценники без изменений.
Без динамики у "Укрнафты". После удорожания базовых марок в начале недели (А-95 и А-92 прибавили по 1 грн), 23 сентября стоимость топлива в сети фиксирована.
OKKO и WOG тоже удерживают позиции. Сети не корректировали прайсы - стоимость бензина А-95 Евро остановилась на отметке 92,90 грн/л, а дизельное топливо стоит 99,90 грн/л.
Фото: цены на топливо на популярных АЗС в Украине по состоянию на 23 сентября (инфографика РБК-Украина)
Сколько стоит заправить 50-литровый бак
Если заправлять 50-литровый бак бензином А-95, то сумма будет зависеть от сети:
- "Укрнафта" - 4 445 грн;
- OKKO/WOG - 4 645 грн;
- SOCAR - 4 745 грн.
Для дизеля:
- "Укрнафта" - 4 895 грн;
- OKKO/WOG - 4 995 грн;
- SOCAR - 5 150 грн.
Таким образом, разница между самым дешевым и дорогим вариантом заправки 50-литрового бака составляет 300 грн для бензина А-95 и 255 грн для дизеля.
Детализация цен на АЗС 23 сентября, среда
OKKO
- Бензин Pulls 100: 99,90 грн
- Бензин Pulls 95: 95,90 грн
- Бензин А-95 Евро: 92,90 грн
- ДТ Pulls: 99,90 грн
- ДТ Евро: 99,90 грн
- Газ: 45,50 грн
WOG
- Бензин 100: 99,90 грн
- Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн
- Бензин 95 Евро: 92,90 грн
- ДТ Mustang: 99,90 грн
- ДТ Евро-5: 99,90 грн
- Газ: 45,50 грн
SOCAR
- Бензин NANO 100: 104,00 грн
- Бензин NANO 95: 97,90 грн
- Бензин А-95: 94,90 грн
- ДТ NANO Extro: 104,00 грн
- ДТ NANO: 103,00 грн
- Газ: 45,50 грн
"Укрнафта"
- Бензин 95 (Energy): 91,90 грн
- Бензин А-95: 88,90 грн
- Бензин А-92: 86,90 грн
- ДТ (Energy): 99,90 грн
- ДТ: 97,90 грн
- Газ: 42,90 грн