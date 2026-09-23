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Бензин до 104 грн и дизель по 100: сколько стоит топливо на АЗС 23 сентября

09:18 23.09.2026 Ср
2 мин
aimg Мария Кучерявец
Бензин до 104 грн и дизель по 100: сколько стоит топливо на АЗС 23 сентября Фото: Разница в стоимости 50 литров бензина А-95 между сетями достигает 300 грн (Getty Images)
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На популярные крупные украинские АЗС цены остаются на уровне предыдущего дня. После заметного скачка цен в начале недели рынок вошел в фазу стабилизации - ни одна из крупных сетей не изменяла стоимость топлива.

Сколько стоят бензин, дизель и автогаз по состоянию на среду, 23 сентября - в материале РБК-Украина.

Что происходит с ценами на топливо

Накануне сеть SOCAR существенно повысила стоимость топлива, подняв планку для премиального бензина NANO 100 и дизеля NANO Extro до 104,00 грн/л. Сегодня сеть содержит все ценники без изменений.

Без динамики у "Укрнафты". После удорожания базовых марок в начале недели (А-95 и А-92 прибавили по 1 грн), 23 сентября стоимость топлива в сети фиксирована.

OKKO и WOG тоже удерживают позиции. Сети не корректировали прайсы - стоимость бензина А-95 Евро остановилась на отметке 92,90 грн/л, а дизельное топливо стоит 99,90 грн/л.

Бензин до 104 грн и дизель по 100: сколько стоит топливо на АЗС 23 сентября

Фото: цены на топливо на популярных АЗС в Украине по состоянию на 23 сентября (инфографика РБК-Украина)

Сколько стоит заправить 50-литровый бак

Если заправлять 50-литровый бак бензином А-95, то сумма будет зависеть от сети:

  • "Укрнафта" - 4 445 грн;
  • OKKO/WOG - 4 645 грн;
  • SOCAR - 4 745 грн.

Для дизеля:

  • "Укрнафта" - 4 895 грн;
  • OKKO/WOG - 4 995 грн;
  • SOCAR - 5 150 грн.

Таким образом, разница между самым дешевым и дорогим вариантом заправки 50-литрового бака составляет 300 грн для бензина А-95 и 255 грн для дизеля.

Детализация цен на АЗС 23 сентября, среда

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 99,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 95,90 грн
  • Бензин А-95 Евро: 92,90 грн
  • ДТ Pulls: 99,90 грн
  • ДТ Евро: 99,90 грн
  • Газ: 45,50 грн

WOG

  • Бензин 100: 99,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн
  • Бензин 95 Евро: 92,90 грн
  • ДТ Mustang: 99,90 грн
  • ДТ Евро-5: 99,90 грн
  • Газ: 45,50 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 104,00 грн
  • Бензин NANO 95: 97,90 грн
  • Бензин А-95: 94,90 грн
  • ДТ NANO Extro: 104,00 грн
  • ДТ NANO: 103,00 грн
  • Газ: 45,50 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 95 (Energy): 91,90 грн
  • Бензин А-95: 88,90 грн
  • Бензин А-92: 86,90 грн
  • ДТ (Energy): 99,90 грн
  • ДТ: 97,90 грн
  • Газ: 42,90 грн
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