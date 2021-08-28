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Беннетт пригласил Байдена в Израиль после победы над коронавирусом "Дельта"

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Израиль, Суббота 28 августа 2021 07:58
Беннетт пригласил Байдена в Израиль после победы над коронавирусом "Дельта" Фото: Беннетт пригласил Байдена в Израиль (facebook.com/POTUS/)
Автор: Наталья Скороход

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт пригласил президента США Джо Байдена посетить Израиль. Это произошло во время встречи лидеров двух стран в Белом доме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel.

Беннетт поблагодарил Байдена за возможность встретиться несмотря на ситуацию в Афганистане. По его словам, встреча прошла в дружественной обстановке.

"Это была замечательная встреча, особенно один на один... В основном, это была рабочая встреча. Было ощущение, что мы давно знаем друг друга. Я нашел лидера, который любит Израиль и точно знает, чего он хочет, внимательно относится к нашим нуждам ", - сказал Беннетт после встречи.

Также Беннет рассказал, что пригласил Байдена посетить Израиль. Однако это должно произойти после победы над штаммом коронавируса "Дельта", который охватил обе страны.

"Я пригласил президента в Израиль после того, как мы победим вариант "Дельта", - говорит Беннетт.

Напомним, что вначале Байден отложил встречу с премьером Израиля. Это произошло из-за взрыва в аэропорту Кабула, в результате которого погибли американские военные.

Ранее сообщалось, что Байден говорил с Беннеттом о ядерной сделке с Ираном.

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