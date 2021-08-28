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Беннетт запросив Байдена до Ізраїлю після перемоги над коронавірусом "Дельта"

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Ізраїль, Субота 28 серпня 2021 07:58
Беннетт запросив Байдена до Ізраїлю після перемоги над коронавірусом "Дельта" Фото: Беннетт запросив Байдена в Ізраїль (facebook.com/POTUS/)
Автор: Наталья Скороход

Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннетт запросив президента США Джо Байдена відвідати Ізраїль. Це сталося під час зустрічі лідерів двох країн у Білому домі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Israel.

Беннетт подякував Байдену за можливість зустрітися незважаючи на ситуацію в Афганістані. За його словами, зустріч пройшла в дружній обстановці.

"Це була чудова зустріч, особливо один на один... В основному, це була робоча зустріч. Було відчуття, що ми давно знаємо один одного. Я знайшов лідера, який любить Ізраїль і точно знає, чого він хоче, уважно ставиться до наших потреб", - сказав Беннетт після зустрічі.

Також Беннет розповів, що запросив Байдена відвідати Ізраїль. Однак це має відбутися після перемоги над штамом коронавірусу "Дельта", який охопив обидві країни.

"Я запросив президента в Ізраїль після того, як ми переможемо варіант "Дельта", - говорить Беннетт.

Нагадаємо, що спочатку Байден відклав зустріч з прем'єром Ізраїлю. Це сталося через вибух в аеропорту Кабула, в результаті якого загинули американські військові.

Раніше повідомлялося, що Байден говорив з Беннеттом про ядерну угоду з Іраном.

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