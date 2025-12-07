UA

Перевороту не було? У Беніні заявили про придушення заколоту "лояльною армією"

Фото: Патріс Талон (wikimedia.org)
Автор: Едуард Ткач

Уряд Беніну заявив, що запобіг спробі державного перевороту, яку організували військовослужбовці західноафриканської країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

"Рано вранці в неділю, 7 грудня 2025 року, невелика група солдатів підняла заколот, спрямований на дестабілізацію держави та її інститутів", - заявив глава МВС Алласан Сейду.

Однак, за його словами, лояльні до уряду солдати могли "зберегти контроль над ситуацією і запобігти спробі" держперевороту.

"Збройні сили Беніну та їхнє керівництво, вірні своїй присязі, залишилися вірними республіці", - додав міністр.

BBC зазначає, що над столицею містом Котону, де розташувався уряд, було помічено вертольоти, а на кількох вулицях дороги заблоковано через значну присутність військових.

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні в неділю група військових оголосила, що взяла владу на себе, усунула з посади президента Патріса Талона та розпустила чинний уряд.

Свої дії військові пояснили невдоволенням щодо того, у який спосіб президент Талон керує державою.

Водночас французьке посольство в Беніні написало в соцмережі Х про стрілянину біля резиденції президента, закликавши громадян Франції залишатися вдома з міркувань безпеки.

Очевидці повідомили BBC, що теж чули постріли, а кілька журналістів державної телерадіокомпанії були взяті в заручники.

Незабаром радник президента повідомив виданню, що глава держави в безпеці і перебуває у французькому посольстві.

Відомо, що 67-річному президенту залишається рік до завершення другого терміну. Нові вибори заплановані на квітень.

