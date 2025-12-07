Переворота не было? В Бенине заявили о подавлении мятежа "лояльной армией"

"Рано утром в воскресенье, 7 декабря 2025 года, небольшая группа солдат подняла мятеж, направленный на дестабилизацию государства и его институтов", - заявил глава МВД Алласан Сейду.

Однако, по его словам, лояльные правительству солдаты могли "сохранить контроль над ситуацией и предотвратить попытку" госпереворота.

"Вооруженные силы Бенина и их руководство, верные своей присяге, остались верны республике", - добавил министр.

BBC отмечает, что над столицей городом Котону, где располгагается правительство, были замечены вертолеты, а на несколько улицах дороги заблокированы из-за значительного присутствия военных.