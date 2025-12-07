RU

Переворота не было? В Бенине заявили о подавлении мятежа "лояльной армией"

Фото: Патрис Талон (wikimedia.org)
Автор: Эдуард Ткач

Правительство Бенина заявило, что предотвратило попытку государственного переворота, которую организовали военнослужащие западноафриканской страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

"Рано утром в воскресенье, 7 декабря 2025 года, небольшая группа солдат подняла мятеж, направленный на дестабилизацию государства и его институтов", - заявил глава МВД Алласан Сейду.

Однако, по его словам, лояльные правительству солдаты могли "сохранить контроль над ситуацией и предотвратить попытку" госпереворота.

"Вооруженные силы Бенина и их руководство, верные своей присяге, остались верны республике", - добавил министр.

BBC отмечает, что над столицей городом Котону, где располгагается правительство, были замечены вертолеты, а на несколько улицах дороги заблокированы из-за значительного присутствия военных.

Что предшествовало

Напомним, сегодня в воскресенье группа военных объявила, что взяла власть на себя, отстранила от должности президента Патриса Талона и распустила действующее правительство.

Свои действия военные объяснили недовольством насчет того, каким способом президент Талон управляет государством.

В то же время французское посольство в Бенине написало в соцсети Х о стрельбе возле резиденции президента, призвав граждан Франции оставаться дома из соображений безопасности.

Очевидцы сообщили BBC, что тоже слышали выстрела, а несколько журналистов государственной телерадиокомпании были взяты в заложники.

Вскоре советник президента сообщил изданию, что глава государства в безопасности и находится во французском посольстве.

Известно, что 67-летнему президенту оставается год до завершения второго срока. Новые выборы запланированы на апрель.

