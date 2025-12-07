UA

Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

У Беніні відбувся держпереворот

Фото: Патріс Талон (wikimedia.org)
Автор: Наталія Кава

В африканському Беніні в неділю, 7 грудня, стався державний переворот. Група військових оголосила, що перебрала владу на себе, усунула від посади президента Патріса Талона та розпустила чинний уряд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Французьке посольство в Беніні повідомило у соцмережі X про стрілянину біля резиденції президента у столиці Котону та закликало громадян Франції залишатися вдома з міркувань безпеки.

Національне телебачення країни заявило, що військові усунули від влади президента Патріса Талона й оголосили про встановлення контролю над державою. Підполковник Тігрі Паскаль, за їхніми словами, очолить військову перехідну раду.

Свої дії військові пояснили невдоволенням способом управління державою з боку Талона. Президенту, якому 67 років, залишався рік до завершення другого терміну, а нові вибори були заплановані на квітень.

Подібні перевороти в останні роки дедалі частіше відбуваються в Західній Африці - зокрема у Буркіна-Фасо, Гвінеї, Малі та Нігері, що викликає занепокоєння щодо зростання нестабільності в регіоні. Лише тиждень тому влада президента Умаро Сіссоко Ембало була повалена в сусідній Гвінеї-Бісау.

ДержпереворотАфрика