У Беніні відбувся держпереворот

Французьке посольство в Беніні повідомило у соцмережі X про стрілянину біля резиденції президента у столиці Котону та закликало громадян Франції залишатися вдома з міркувань безпеки.

Національне телебачення країни заявило, що військові усунули від влади президента Патріса Талона й оголосили про встановлення контролю над державою. Підполковник Тігрі Паскаль, за їхніми словами, очолить військову перехідну раду.

Свої дії військові пояснили невдоволенням способом управління державою з боку Талона. Президенту, якому 67 років, залишався рік до завершення другого терміну, а нові вибори були заплановані на квітень.