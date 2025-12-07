В Бенине произошел госпереворот

Французское посольство в Бенине сообщило в соцсети X о стрельбе возле резиденции президента в столице Котону и призвало граждан Франции оставаться дома из соображений безопасности.

Национальное телевидение страны заявило, что военные отстранили от власти президента Патриса Талона и объявили об установлении контроля над государством. Подполковник Тигри Паскаль, по их словам, возглавит военный переходный совет.

Свои действия военные объяснили недовольством способом управления государством со стороны Талона. Президенту, которому 67 лет, оставался год до завершения второго срока, а новые выборы были запланированы на апрель.