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Бени Ганц: сила еврейского народа - в единстве

Автор: РБК-Украина

Политик призвал еврейские общины разных стран объединить усилия для преодоления вызовов, которые стоят перед евреями

Еврейские общины мира должны сплотиться для решения проблем современности.

Об этом заявил сменный премьер-министр Израиля Бени Ганц во время своего выступления на Kyiv Jewish Forum 2020.

Политик призвал еврейские общины разных стран объединить усилия для преодоления вызовов, которые стоят перед евреями.

"Пришло время вернуться к единству. Наши связи сильнее любого кризиса. Именно осознание нашего единства поможет нам преодолеть смятение этих времен и стать сильнее, чем когда-либо. Мы одна нация", - подчеркнул он.

По словам Ганца, ключевыми угрозами для евреев являются радикальные политические движения, рост глобального антисемитизма, политика Ирана, а также негативные эффекты пандемии COVID-19.

"Разногласия могут заставить нас забыть истинный источник наших сильных сторон - наше единство. В момент, когда возникает соблазн вернуться к маленьким общинам, нам крайне необходимо обратиться друг к другу", - добавил политик.

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Напомним, ранее президент Еврейской конфедерации Украины Борис Ложкин назвал глобальный антисемитизм одной из главных проблем современности.

Как известно, Kyiv Jewish Forum 2020 проходит 8-9 сентября в режиме онлайн и организован Еврейской конфедерацией Украины в партнерстве с Jerusalem Post.

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