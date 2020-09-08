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Бені Ганц: сила єврейського народу - в єдності

Автор: РБК-Україна

Політик закликав єврейські громади різних країн об'єднати зусилля для подолання викликів, які стоять перед євреями

Єврейські громади світу мають об'єднатися для вирішення проблем сучасності.

Про це заявив змінний прем'єр-міністр Ізраїлю Бені Ганц під час свого виступу на Kyiv Jewish Forum 2020.

Політик закликав єврейські громади різних країн об'єднати зусилля для подолання викликів, які стоять перед євреями.

"Настав час повернутися до єдності. Наші зв'язки сильніше будь-якої кризи. Саме усвідомлення нашої єдності допоможе нам здолати сум'яття цих часів і стати сильніше, ніж коли-небудь. Ми одна нація", - підкреслив він.

За словами Ганца, ключовими загрозами для євреїв є радикальні політичні рухи, зростання глобального антисемітизму, політика Ірану, а також негативні ефекти пандемії COVID-19.

"Розбіжності можуть змусити нас забути, що справжнє джерело наших сильних сторін - наша єдність. Коли виникає спокуса повернутися до маленьких громад, нам вкрай необхідно звернутися один до одного", - додав політик.

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Нагадаємо, раніше президент Єврейської конфедерації України Борис Ложкін назвав глобальний антисемітизм однією з головних проблем сучасності.

Як відомо, Kyiv Jewish Forum 2020 проходить 8-9 вересня у режимі онлайн і організований Єврейської конфедерації України у партнерстві з Jerusalem Post.

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