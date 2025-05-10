"Бенфіка" – "Спортінг": Трубін проти найкращого бомбардира Європи в матчі за чемпіонство Португалії

До очного протистояння за чемпіонство лідери першості підійшли, маючи однакову кількість балів у таблиці – по 78 (у "Спортінга" є гра в запасі). Матч відбудеться на арені "Бенфіки" – "Ештадіу да Луж". Початок – о 20:00 за Києвом.

Що треба знати про "золотий" поєдинок

За рівності очок в місцевому чемпіонаті все вирішують особисті зустрічі. У першому колі "Спортінг" мінімально здолав команду Анатолія Трубіна (1:0). Тож "Бенфіка" може оформити 39-те чемпіонство на очах своїх уболівальників, якщо переможе суперника з різницею у два або більше м'ячів. У такому випадку вона зрівняється зі "Спортінгом" за очками, але матиме перевагу в очних матчах.

Якщо "Бенфіка" виграє мінімально, доля титулу вирішиться в останньому турі. Там Трубіну з партнерами потрібно буде виступити краще за "Спортінг", оскільки за рівності очок і особистих матчів – вирішальним стане різниця забитих і пропущених м'ячів. А в цьому - перевага в три м'ячі на боці "зелено-білих".

"Спортінг", у свою чергу, може достроково стати чемпіоном і відсвяткувати своє 21-ше "золото" на стадіоні головного суперника, якщо переможе в лісабонському дербі з будь-яким результатом.

"Бенфіка", яка пошуміла в Лізі чемпіонів, останньої осічки припустилася місяць тому, відтоді здобула в чемпіонаті та Кубку чотири перемоги поспіль. Поразок у внутрішній першості в "орлів" не було з січня.

У "Спортінг» теж є своя значна серія: команда здобула вже п'ять перемог поспіль. Остання втрата очок трапилася на початку квітня в домашній грі проти "Браги", коли не вдалося втримати перемогу. А поразок у чемпіонаті не було з початку грудня.

Трубіну в цьому матчі буде нелегко, адже доведеться протидіяти, зокрема, найкращому бомбардиру сезону в Європі – Віктору Дьокерешу. На рахунку форварда в чемпіонаті Португалії 38 голів – це дозволяє йому лідирувати в рейтингу "Золотого бутса", навіть незважаючи на те, що португальська Прімейра не входить до топ-5 чемпіонатів континенту. А взагалі в сезоні швед забив 52 голи в 49-ти матчах у всіх турнірах.

Віктор Дьокереш (фото: instagram.com/viktorgyokeres)

Хто фаворит та де дивитися матч

Букмекери впевнені в перемозі Трубіна та його команди. Ставки на успіх "Бенфіки" приймаються з коефіцієнтом у діапазоні – 2,30-2,35. На "Спортінг" цей показник – 3,15-3,30. Ціна нічиєї – 3,26-3,33.

Поєдинок в Україні транслюватиме медіасервіс MEGOGO на власному каналі "Футбол 3".