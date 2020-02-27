Бенфика - Шахтер: анонс матча

"Шахтер" на выезде встретится с "Бенфикой" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. Трансляция начнется в 22:00, а смотреть игру можно на телеканале "Футбол 1". Букмекеры считают украинскую команду фаворитом противостояния. Первая игра завершилась минимальной победой дончан.

27 февраля 22:00

Лиссабон, стадион "Эштадиу ду Бенфика"

Донецкий клуб едет в гости к "Бенфике", которая еще не проигрывала дома в этом турнире. Статистика португальцев в домашних поединках плей-офф Лиги Европы такова: 15 побед при трех ничьих. "Шахтер" 20 раз начинал двухматчевые противостояния в еврокубках с домашней победы и в итоге выиграл 15 из них.

Предыдущие встречи

Неделю назад "Шахтер" нанес действующему чемпиону Португалии первое поражение на стадии 1/16 финала Лиги Европы. После безголевого первого тайма в Харькове "горняки" вышли вперед благодаря удару Алана Патрика. Десять минут спустя гости сравняли счет, когда Пицци реализовал пенальти. Последнее слово осталось за украинской командой. Гол Виктора Коваленко привел к первому в истории "Бенфики" поражению в 11 матчах на стадии 1/16 финала Лиги Европы.

До этого соперники встречались лишь на групповом этапе Лиги чемпионов в сезоне-2007/08. Оба выиграли в гостях: "Шахтер" победил 1:0 в Лиссабоне, "Бенфика" - 2:1 в Донецке. Но никто из команд в итоге в плей-офф не вышел.

Путь в 1/16 финала Лиги Европы

Это единственная пара 1/16 финала, где оба участника играли на групповом этапе Лиги чемпионов. "Бенфика" прекратила борьбу за выход в 1/8 финала в пятом туре. "Шахтер" сохранял шансы на выход из группы до последнего тура, но в решающем матче повторили свое самое крупное домашнее поражение в турнире (0:3), уступив "Аталанте".

Кадровая ситуация

"Шахтер" прибыл в Лиссабон практически в оптимальном составе и с преимуществом в один мяч. Луиш Каштру включил в список 21 футболиста. Однако в составе оказался лишь один номинальный нападающий - Жуниор Мораес. Отбыл дисквалификацию за удаление в матче с "Аталантой" Додо, который, вероятно, изменит Сергея Болбата на правом фланге обороны.

У "Бенфики" отбыл дисквалификацию Юлиан Вайгль.

Ориентировочные составы

"Бенфика": Влаходимос - Гримальдо, Ферру, Рубен Диаш, Томаш Тавареш - Самарис, Вайгль, Таарабт - Рафа, Пицци, Карлос Винисиус

Не сыграют: Жардел, Габриэл

"Шахтер": Пятов - Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили - Коваленко, Степаненко, Алан Патрик - Марлос, Жуниор Мораэс, Тайсон

Не сыграют: Соломон, Пихаленок