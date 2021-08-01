"Бенфіка" презентувала нового гравця з України
Фото: "Бенфіка" презентувала нового гравця з України (instagram.com/r.yaremchuk)
Найтитулованіший клуб Португалії "Бенфіка" розкрила нового члена команди. Угода сторін діятиме протягом п’яти наступних років - до 30 червня 2026 року.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу клубу "Бенфіка".
Вихованець "Динамо", колишній гравець клубу "Гент" й форвард збірної України Роман Яремчук став новим гравцем "Бенфіки".
Що відомо про Яремчука
- В Першій лізі, під час гри у клубі "Динамо 2", футболіст взяв участь в 42 матчах й забив 7 голів;
- Вже у 2016 році, чоловік зіграв 17 матчів в "Олександрії" й відзначився 6 голами;
- Влітку 2017 року Яремчук перейшов до бельгійської футбольної команди "Гент" за два мільйони євро, де відіграв 152 матчі, під час яких забив 62 голи;
- Став частиною збірної України у 2018 році. Протягом 29 матчів, футболіст забив 10 голів;
- Під час Євро-2020, Яремчук відзначився двома голами коли збірна України грала проти Нідерландів й Північної Македонії.
Yaremchuk é do SL Benfica!#EPluribusUnum pic.twitter.com/EChf19pDMH— SL Benfica (@SLBenfica) July 31, 2021