ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

"Бенфіка" презентувала нового гравця з України

Новость на русском →
Португалія, Неділя 01 серпня 2021 01:35
"Бенфіка" презентувала нового гравця з України Фото: "Бенфіка" презентувала нового гравця з України (instagram.com/r.yaremchuk)
Автор: Сергій Пишкін

Найтитулованіший клуб Португалії "Бенфіка" розкрила нового члена команди. Угода сторін діятиме протягом п’яти наступних років - до 30 червня 2026 року.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу клубу "Бенфіка".

Вихованець "Динамо", колишній гравець клубу "Гент" й форвард збірної України Роман Яремчук став новим гравцем "Бенфіки".

Що відомо про Яремчука

  • В Першій лізі, під час гри у клубі "Динамо 2", футболіст взяв участь в 42 матчах й забив 7 голів;
  • Вже у 2016 році, чоловік зіграв 17 матчів в "Олександрії" й відзначився 6 голами;
  • Влітку 2017 року Яремчук перейшов до бельгійської футбольної команди "Гент" за два мільйони євро, де відіграв 152 матчі, під час яких забив 62 голи;
  • Став частиною збірної України у 2018 році. Протягом 29 матчів, футболіст забив 10 голів;
  • Під час Євро-2020, Яремчук відзначився двома голами коли збірна України грала проти Нідерландів й Північної Македонії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Португалия Бенфика Футбол
NEWS
У "Нафтогазі" прогнозують програш в арбітражі, якщо "Газпром" не продовжить транзит
У "Нафтогазі" прогнозують програш в арбітражі, якщо "Газпром" не продовжить транзит
DAILY
Спекотна пора. Чому падає долар, і яким буде курс гривні до кінця літа
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Спекотна пора. Чому падає долар, і яким буде курс гривні до кінця літа