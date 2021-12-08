"Бенфіка" обіграла "Динамо" і вибила "Барселону" з ЛЧ

Київське "Динамо" не змогло завершити на мажорній ноті свої виступи в Лізі чемпіонів. В останньому турі групового етапу "біло-сині "поступилися на виїзді "Бенфіці" (0:2), яка завдяки перемозі змогла обійти "Барселону" і пробитися в плей-офф ЛЧ.

Португальці зі старту показали, що налаштовані тільки на перемогу. І вже на 30 секунді рахунок мало не відкрили. Яремчук легко пройшов Сироту і по суті вийшов один в один з Бущаном, який удар українського "орла" відбив, після чого вже по порожніх воротах пробивав Сілва, але був неточним.

Кияни через пару хвилин змогли прийти в себе і відповісти ще більш забійним моментом. Буяльський обробив м'яч у штрафному майданчику, відіграв Отаменді і Вертонгена і покотив на Циганкова, але той з шести метрів примудрився пробити вище порожніх воріт.

А далі португальці таки забили. На 16 - й хвилині Маріу увірвався в штрафну і відпасував на Яремчука, який зміг таки пробити повз Бущана-1:0. Для українця, до слова, це перший гол у футболці "Бенфіки" за останні 10 матчів.

Не минуло й 10 хвилин, як кияни пропустили і вдруге. Вербич невдало спробував відібрати м'яч у гравця португальського клубу, після чого той відлетів у штрафну точно на Жілберто. Бразилець швидко зреагував на такий подарунок, відправивши круглий у дальній верхній кут воріт "Динамо" - 2:0.

У другій половині "Орли" віддали ініціативу киянам і стали діяти від оборони. "Динамо" ж спробувало діяти більш гостро в атаці і на 56-й хвилині трохи один м'яч не відіграли - після кутового Миколенко зміг пробити з меж штрафного, але м'яч пролетів поруч зі штангою.

Ще один відмінний шанс забити кияни отримали на 75-й хвилині. Шапаренко віддав шикарну передачу за спини захисникам на Тимчика, що набігає, але той замість передачі вздовж на Гармаша вирішив пробити. Удар також був небезпечним, але кіпер "Бенфіки" з ним впорався. Також Влахідімос зміг виручити португальський клуб і після удару Буяльського - м'яч після рикошету летів прямо за комір кіпера "орлів".

"Бенфіка" таки змогла додержати переможний для себе рахунок, який, завдяки поразці "Барселони" в паралельному матчі від "Баварії" (0:3), дозволив їй пробитися в плей-офф ЛЧ. "Динамо" ж фінішувало на останньому місці лише з одним очком в активі. "Барса" - третя.

"БЕНФІКА" - "ДИНАМО" 2:0

Яремчук, 16, Жілберто, 22

"Бенфіка": Влаходімос-Алмейда, Отаменді, Вертонген-Жілберто (Лазаро, 73), Піцці (Евертон, 59), Вайгль, Маріу( Таарабт, 73), Грімальдо - Сілва (Бернарду, 82), Яремчук (Нуньєс, 82)

"Динамо": Бущан - Тимчик, Забарний, Сирота, Миколенко - Сидорчук (Андрієвський, 86), Шапаренко - Циганков, Буяльський, Вербич (Де Пена, 64) - Гармаш