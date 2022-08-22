"Бенфика" – "Динамо": где смотреть матч квалификации Лиги чемпионов

Матч "Бенфика" – "Динамо" состоится на лиссабонском "Эштадиу да Луж" 23 августа. Начало поединка в 22:00. Победитель пары попадет в групповой этап Лиги чемпионов.

В цифровом вещании Т2 домашний матч "бело-синих" не будут транслировать. Начиная с плей-офф квалификации, все поединки Лиги чемпионов на территории Украины будет показывать официальный транслятор турнира – медиасервис MEGOGO.

Матчи еврокубков там доступны в подписке "Максимальная". Кроме того, трансляция в самом высоком качестве будет доступна абонентам платформы Volia TV через каналы MEGOGO Футбол. Предматчевая студия начнется в 21:00.

Ранее известные букмекеры составили сетку коэффициентов на ответный матч в противостоянии португальского и украинского грандов. Безусловным фаворитом осталась "Бенфика", а ничья вдвое вероятнее потенциальной победы "Динамо".

На прошлой неделе "Динамо" проиграло "Бенфике" в Лодзи, пропустив два мяча еще до перерыва. Голами в составе лиссабонцев отличились защитник Жилберту и нападающий Рамуш.