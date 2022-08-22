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"Бенфика" – "Динамо": где смотреть матч квалификации Лиги чемпионов

Фото: Николай Шапаренко (крайний справа) в Киеве промолчал (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

Трансляция второго поединка плей-офф квалификации Лиги чемпионов 2022/23 между лиссабонской "Бенфикой" и "Динамо" из Киева будет доступна на территории Украины.

Где смотреть матч онлайн и на каких каналах, подскажет РБК-Украина.

Матч "Бенфика" – "Динамо" состоится на лиссабонском "Эштадиу да Луж" 23 августа. Начало поединка в 22:00. Победитель пары попадет в групповой этап Лиги чемпионов.

В цифровом вещании Т2 домашний матч "бело-синих" не будут транслировать. Начиная с плей-офф квалификации, все поединки Лиги чемпионов на территории Украины будет показывать официальный транслятор турнира – медиасервис MEGOGO.

Матчи еврокубков там доступны в подписке "Максимальная". Кроме того, трансляция в самом высоком качестве будет доступна абонентам платформы Volia TV через каналы MEGOGO Футбол. Предматчевая студия начнется в 21:00.

Ранее известные букмекеры составили сетку коэффициентов на ответный матч в противостоянии португальского и украинского грандов. Безусловным фаворитом осталась "Бенфика", а ничья вдвое вероятнее потенциальной победы "Динамо".

На прошлой неделе "Динамо" проиграло "Бенфике" в Лодзи, пропустив два мяча еще до перерыва. Голами в составе лиссабонцев отличились защитник Жилберту и нападающий Рамуш.

К слову, киевское "Динамо" подало заявку на новый сезон украинской Премьер-лиги.

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