ua ru
Пн, 22 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"Бенфика" – "Динамо": где смотреть матч квалификации Лиги чемпионов

Новина українською →
Лиссабон, Понедельник 22 августа 2022 12:30
"Бенфика" – "Динамо": где смотреть матч квалификации Лиги чемпионов Фото: Николай Шапаренко (крайний справа) в Киеве промолчал (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

Трансляция второго поединка плей-офф квалификации Лиги чемпионов 2022/23 между лиссабонской "Бенфикой" и "Динамо" из Киева будет доступна на территории Украины.

Где смотреть матч онлайн и на каких каналах, подскажет РБК-Украина.

Матч "Бенфика" – "Динамо" состоится на лиссабонском "Эштадиу да Луж" 23 августа. Начало поединка в 22:00. Победитель пары попадет в групповой этап Лиги чемпионов.

В цифровом вещании Т2 домашний матч "бело-синих" не будут транслировать. Начиная с плей-офф квалификации, все поединки Лиги чемпионов на территории Украины будет показывать официальный транслятор турнира – медиасервис MEGOGO.

Матчи еврокубков там доступны в подписке "Максимальная". Кроме того, трансляция в самом высоком качестве будет доступна абонентам платформы Volia TV через каналы MEGOGO Футбол. Предматчевая студия начнется в 21:00.

Ранее известные букмекеры составили сетку коэффициентов на ответный матч в противостоянии португальского и украинского грандов. Безусловным фаворитом осталась "Бенфика", а ничья вдвое вероятнее потенциальной победы "Динамо".

На прошлой неделе "Динамо" проиграло "Бенфике" в Лодзи, пропустив два мяча еще до перерыва. Голами в составе лиссабонцев отличились защитник Жилберту и нападающий Рамуш.

К слову, киевское "Динамо" подало заявку на новый сезон украинской Премьер-лиги.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Динамо Megogo Лига Чемпионов Бенфика Воля
NEWS
Угроза ударов и новые ограничения: как в Украине готовятся ко Дню Независимости
Угроза ударов и новые ограничения: как в Украине готовятся ко Дню Независимости
DAILY
Кредиторы отказали "Нафтогазу". Что ждет НАК и уйдет ли Юрий Витренко из компании
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кредиторы отказали "Нафтогазу". Что ждет НАК и уйдет ли Юрий Витренко из компании