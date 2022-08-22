"Бенфіка" – "Динамо": де дивитися матч кваліфікації Ліги чемпіонів

Трансляція другого поєдинку плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів 2022/23 між лісабонською "Бенфікою" та "Динамо" з Києва буде доступна на території України.

Де дивитись матч онлайн і на яких каналах, підкаже РБК-Україна .

Матч "Бенфіка" – "Динамо" відбудеться на лісабонському "Ештадіу да Луж" 23 серпня. Початок поєдинку о 22:00. Переможець пари потрапить у груповий етап Ліги чемпіонів.

У цифровому мовленні Т2 домашній матч "біло-синіх" не транслюватимуть. Починаючи з плей-офф кваліфікації, усі поєдинки Ліги чемпіонів на території України показуватиме офіційний транслятор турніру – медіасервіс MEGOGO.

Матчі єврокубків там доступні в передплаті "Максимальна". Окрім того, трансляція у найвищій якості буде доступна абонентам платформи Volia TV через канали MEGOGO Футбол. Передматчева студія розпочнеться о 21:00.

Раніше відомі букмекери склали сітку коефіцієнтів на матч-відповідь у протистоянні португальського та українського грандів. Безумовним фаворитом залишилася "Бенфіка", а вірогідність нічиєї вдвічі вища за ймовірну перемогу "Динамо".

Минулого тижня "Динамо" програло "Бенфіці" в Лодзі, пропустивши два м'ячі ще до перерви. Голами в складі лісабонців відзначилися оборонець Жілберту та нападник Рамуш.