"Бенфіка" в більшості програла "Барселоні": після грубої помилки Трубін не врятував

Португальська "Бенфіка" з українцем Анатолієм Трубіним у воротах вдруге в поточному році грала вдома з іспанською "Барселоною" в Лізі чемпіонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Ліга чемпіонів-2024/25, 1/8 фіналу, перший матч

"Бенфіка" - "Барселона" - 0:1

Гол: Рафінья, 61

Вилучення: Кубарсі (Бар), 22

На відміну від матчу основного раунду, коли суперники забили дев'ять м'ячів на двох (португальці поступилися - 4:5), цього разу глядачі побачили лише один гол.

"Барселона" пішла вперед із самого початку. Настільки, що сама ледь не пропустила на старті - момент мав Актюркоглу. Однак за кілька хвилин уже Трубіну довелося рятувати: українець відбив три удари впродовж однієї атаки гостей. Каталонці й далі контролювали перебіг подій, проте "Бенфіка" поступово навчилася виходити з-під щільного пресингу суперників. Кілька разів втекти в контратаку намагався їхній нападник Павлідіс.

Один із таких випадів завершився для "Барси" великою неприємністю: Кубарсі зніс грецького форварда майже на лінії штрафного. До пенальті не вистачило кількох сантиметрів, однак порушення потягнуло на пряму червону. На 22-й хвилині "Барселона" залишилася в меншості.

За таких обставин каталонці перебудувалися і замість наступу широким фронтом, зосередилися на більш надійній грі в обороні та швидких виходах у контратаки. "Бенфіка" отримала більше простору та свободи. Але зуміла створити лише один справді небезпечний момент: на 44-й хвилині знову мав нагоду Ататюркоглу, однак Щенсни зреагував на його удар головою.

Після перерви "Бенфіка" серйозніше взялася до справи, подекуди у штрафному каталонців виникали справжні пожежі. Португальці відчули запах крові та втратили пильність у захисті. За що й поплатилися. На 61-й хвилині захисник господарів Сілва в зовсім нескладній ситуації помилився і "відпасував" просто на ногу Рафіньї. Досвідчений бразилець подарунком скористався і не пробачив ні Сілву, ні Трубіна.

"Барселона" в меншості вийшла вперед. А Рафінья відзначився дев'ятим голом у поточному розіграші ЛЧ.

Після цього "Барса" в атаці вже особливо не креативила. "Бенфіка" пішла в навал. У Щенсного вистачало роботи, але польський кіпер-ветеран діяв спокійно і безпомилково.