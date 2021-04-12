UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Белый дом заявил о непричастности к аварии на ядерном объекте в Иране

Автор: РБК-Украина

В Белом доме заявили, что США не причастны к инциденту с отключением электроэнергии на иранском ядерном объекте в Натанзе. Также там отказались комментировать обвинения Ирана в отношении Израиля в совершении диверсии.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки в ходе регулярного брифинга, передает Reuters.

"США никоим образом не причастны к инциденту", - заявила Псаки.

Она отказалась комментировать обвинения Тегерана в отношении Израиля в совершении диверсии на ядерном объекте в Натанзе. "Нам нечего добавить к предположениям о причинах или последствиях", - уточнила пресс-секретарь.

Напомним, 11 апреля в Иране произошла авария на ядерном объекте в Натанзе. Сбой в энергосистеме произошел спустя день после запуска новых усовершенствованных центрифуг для обогащения урана.

Позже вице-президент Ирана Али Акбар Салехи заявил, что инцидент является террористическим актом.

Ранее РБК-Украина писало, что Иран готов вернуться к ядерной сделке 2015 года, только если США снимут все санкции. При администрации Дональда Трампа, стороны вышли из ядерной сделки, и Иран начал производство оружейного урана.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиИранаварияядерная безопасность
Читайте также
Госсекретарь США обсудил с генсеком НАТО действия России возле границы Украины
Беспорядки в Миннеаполисе: в пригороде столкновения с полицией, введена Нацгвардия
У Путина резко ответили США на призывы отказаться от агрессии проти Украины
Прогноз погоды