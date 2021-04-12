Білий дім заявив про непричетність до аварії на ядерному об'єкті в Ірані

У Білому домі заявили, що США не причетні до інциденту з відключенням електроенергії на іранському ядерному об'єкті в Натанзі . Також там відмовилися коментувати звинувачення Ірану щодо Ізраїлю в здійсненні диверсії.

Про це повідомила прес-секретар Білого дому Дженніфер Псакі в ході регулярного брифінгу, передає Reuters .

Вона відмовилася коментувати звинувачення Тегерана щодо Ізраїлю в здійсненні диверсії на ядерному об'єкті в Натанзі. "Нам нема чого додати до припущень про причини або наслідки", - уточнила прес-секретар.

Нагадаємо, 11 квітня в Ірані сталася аварія на ядерному об'єкті в Натанзі. Збій в енергосистемі стався через день після запуску нових удосконалених центрифуг для збагачення урану.

Пізніше віце-президент Ірану Алі Акбар Салехі заявив, що інцидент є терористичним актом.

Раніше РБК-Україна писало, що Іран готовий повернутися до ядерної угоді 2015 року, тільки якщо США знімуть всі санкції. При адміністрації Дональда Трампа, сторони вийшли з ядерної угоди, і Іран почав виробництво збройового урану.