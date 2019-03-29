США не отказываются от превентивного ядерного удара

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В Минобороны РФ считают, что политика отказа от использования ядерного оружия первыми была бы дестабилизирующей

Помощник заместителя министра обороны США по политическим вопросам Дэвид Трахтенберг заявил, что США не желают брать на себя обязательства о неприменении первыми ядерного оружия. Об этом он заявил на слушаниях в подкомитете по стратегическим силам комитета Палаты представителей по делам вооруженных сил, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Delfi.

По его словам, политика отказа от использования ядерного оружия первыми была бы дестабилизирующей.

"При всех администрациях США не принимали политику неприменения первыми ядерного оружия. Мы предоставили союзникам свои ядерные гарантии, чтобы продемонстрировать нашу готовность обеспечивать их безопасность при самых напряженных кризисах", - сообщил он.



Издание пишет, что год назад в США опубликовали новую ядерную доктрину. В ней говорилось, в частности, что российские власти могут пойти на превентивный ядерный удар. В доктрине отмечается, что "эффективное сдерживание" США ядерных и неядерных атак со стороны России требует того, чтобы "российское руководство не заблуждалось относительно последствий ограниченного первого применения ядерного оружия как против США, так и на региональном уровне".

Напомним, председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов ранее заявлял, что участие неядерных стран в отработке ударов тактическим ядерным оружием с участием США делает их целями ответных ударов РФ.