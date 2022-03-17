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Белый дом о закрытии неба над Украиной: Мы не хотим ввязываться в третью мировую войну

Фото: Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки прокомментировала возможность введения над Украиной бесполетной зоны. Она заявила, что США не желают ввязываться в третью мировую войну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Белого дома.

По ее словам, отказ Вашингтона связан с интересами национальной безопасности США.

"Как мы уже говорили ранее: беспилотная зона потребует от нас и НАТО потенциально сбивать российские самолеты. Мы не заинтересованы в привлечении к третьей мировой войне ", - сказала она.

Вместе с тем Псаки уточнила, что Соединенные Штаты не видят разницу между гуманитарными и военными бесполетными зонами в Украине, поскольку оба варианта приведут к дальнейшей эскалации конфликта.

Напомним, страны-члены НАТО едины в решении не создавать бесполетную зону над Украиной. Вопреки неоднократным призывам к этому президенту Украины Владимиру Зеленскому.

При этом вчера президент Украины Владимир Зеленский выступил перед Конгрессом США. Он в очередной раз призвал закрыть небо над нашей страной или же передать средства противовоздушной обороны.

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