Білий дім про закриття неба над Україною: Ми не хочемо вплутуватися в третю світову війну

Прес-секретар Білого дому Джен Псакі прокоментувала можливість введення над Україною безпольотної зони. Вона заявила, що США не бажають вплутуватися у третю світову війну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Білого дому.

За її словами, відмова Вашингтона пов'язана з інтересами національної безпеки США.

"Як ми вже говорили раніше: безпілотна зона вимагатиме від нас і НАТО потенційно збивати російські літаки. Ми не зацікавлені в залученні до третьої світової війни ", - сказала вона.

Разом з тим Псакі уточнила, що Сполучені Штати не бачать різницю між гуманітарними та військовими безпольотними зонами в Україні, оскільки обидва варіанти призведуть до подальшої ескалації конфлікту.

Нагадаємо, країни-члени НАТО єдині в рішенні не створювати безпольотну зону над Україною. Всупереч неодноразовим закликам до цього президента України Володимира Зеленського.

При цьому вчора президент України Володимир Зеленський виступив перед конгресом США. Він вкотре закликав закрити небо над нашою країною або ж передати засоби протиповітряної оборони.

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