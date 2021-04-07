Белый дом выразил беспокойство ухудшением состояния здоровья Навального

"Мы обеспокоены сообщениями об ухудшении здоровья господина Навального. Мы призываем российские власти принять все необходимые меры для обеспечения его безопасности", - сказала Псаки.

Она также добавила, что пока Навальный находится в заключении, то правительство России несет ответственность за его здоровье и благополучие.