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Білий дім висловив занепокоєння погіршенням стану здоров'я Навального

Автор: РБК-Україна

Стан здоров'я російського опозиціонера Олексія Навального викликало занепокоєння в Білому домі. Поки політик перебуває у в'язниці, то російська влада несуть відповідальність за його благополуччя.

Про це в ході щоденного брифінгу повідомила прес-секретар Білого дому Джен Дженніфер Псакі, передає Reuters.

"Ми стурбовані повідомленнями про погіршення здоров'я пана Навального. Ми закликаємо російську владу вжити всіх необхідних заходів для забезпечення його безпеки", - сказала Дженніфер Псакі.

Вона також додала, що поки Навальний знаходиться в ув'язненні, то уряд Росії несе відповідальність за його здоров'я і благополуччя.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Навальний оголосив голодування у в'язниці. Він відмовлявся приймати їжу, поки його не огляне лікар, оскільки його ноги втрачали чутливість і погіршувався загальний стан.

Також стало відомо, що Навального перевели до медичної частини, а у його співкамерників виявили туберкульоз.

Політик перебуває в колонії після повернення з Німеччини, де лікувався від наслідків отруєння бойовим отрутою "Новачок". Російська судова система замінила йому умовний термін на реальний через те, що він не виконував умови вироку.

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