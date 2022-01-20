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Белый дом: вторжение РФ в Украину повлечет самые серьезные последствия со времен Второй мировой

Автор: Анна Полисученко

Президент США Джо Байден полагает, что вторжение России в Украину повлекло бы самые серьезные последствия для мира со времен Второй мировой войны. ПОн считает, что в случае указанного развития событий Россия "заплатит ужасно много".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию Байдена.

"Конечно, есть повод для опасений. Если он вторгнется в Украину... Такого не происходило со времен Второй мировой войны. Это имело бы самые серьезные последствия из того, что происходило в мире с точки зрения войны и мира со времен Второй мировой войны", - заявил он.

Президент США также сообщил, что он обеспокоен возможностью того, что вторжение РФ в Украину может привести к конфронтации между Россией и странами НАТО.

"Я очень обеспокоен. Единственное, что может быть хуже преднамеренной войны, это непреднамеренная война. И я обеспокоен, что это может выйти из-под контроля. Я надеюсь, что Владимир Путин понимает, что он не в лучшем положении, чтобы доминировать в мире", - добавил Байден.

Ранее мы писали, что Байден допустил, что Россия вторгнется в Украину.

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Вторжение России в УкраинуБелый дом