Білий дім: вторгнення РФ в Україну спричинить найсерйозніші наслідки з часів Другої світової

Президент США Джо Байден вважає, що вторгнення Росії в Україну спричинило б найсерйозніші наслідки для світу з часів Другої світової війни. Він зазначив, що у разі подібного розвитку подій Росія "заплатить жахливо багато".

"Звичайно, є привід для побоювань. Якщо він вторгнеться в Україну... Такого не відбувалося з часів Другої світової війни. Це мало б найсерйозніші наслідки з того, що відбувалося в світі з точки зору війни і миру з часів Другої світової війни", - заявив він.

Президент США також повідомив, що він стурбований можливістю того, що вторгнення РФ в Україну може призвести до конфронтації між Росією і країнами НАТО.

"Я дуже стурбований. Єдине, що може бути гірше навмисної війни, це ненавмисна війна. І я стурбований тим, що це може вийти з-під контролю. Я сподіваюся, що Володимир Путін розуміє, що він не в кращому становищі, щоб домінувати в світі", - додав Байден.