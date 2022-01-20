RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Білий дім: вторгнення РФ в Україну спричинить найсерйозніші наслідки з часів Другої світової

Автор: Анна Полисученко

Президент США Джо Байден вважає, що вторгнення Росії в Україну спричинило б найсерйозніші наслідки для світу з часів Другої світової війни. Він зазначив, що у разі подібного розвитку подій Росія "заплатить жахливо багато".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію Байдена.

"Звичайно, є привід для побоювань. Якщо він вторгнеться в Україну... Такого не відбувалося з часів Другої світової війни. Це мало б найсерйозніші наслідки з того, що відбувалося в світі з точки зору війни і миру з часів Другої світової війни", - заявив він.

Президент США також повідомив, що він стурбований можливістю того, що вторгнення РФ в Україну може призвести до конфронтації між Росією і країнами НАТО.

"Я дуже стурбований. Єдине, що може бути гірше навмисної війни, це ненавмисна війна. І я стурбований тим, що це може вийти з-під контролю. Я сподіваюся, що Володимир Путін розуміє, що він не в кращому становищі, щоб домінувати в світі", - додав Байден.

Раніше ми писали, що Байден допустив, що Росія вторгнеться в Україну.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до УкраїниБілий дім