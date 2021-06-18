Белый дом временно заморозил военную помощь Украине на 100 млн долларов, - Politico

Белый дом временно приостановил пакет военной помощи Украине в размере 100 млн долларов, который включает в себя летальное оружие. Над подготовкой документа работали чиновники Госдепартамента и Пентагона.
Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.
По словам трех человек, которые попросили не называть их имен, чтобы откровенно рассказать о внутренних обсуждениях, Совет национальной безопасности США поручил чиновникам подготовить пакет помощи, поскольку Вашингтон все больше обеспокоен масштабным наращиванием российских войск у границы с Украиной и Крымом.
Но чиновники в Совете нацбезопасности Соединенных Штатов в итоге отложили предложение после того, как Россия объявила о сокращении войск, размещенных вблизи Украины, и в преддверии саммита президента Джо Байдена с президентом России Владимиром Путиным.
Один из источников сообщил, что пакет помощи все еще в целости и сохранности и может быть быстро отправлен в Украину.
О том, что чиновники Совета нацбезопасности США заморозили помощь, и о конкретных видах оружия, которые обсуждались для включения в пакет помощи, ранее не сообщалось.
По словам двух человек, знакомых с ходом обсуждения, в пакет помощи входят системы ПВО ближнего радиуса действия, стрелковое оружие и противотанковое оружие.
С момента вторжения России в Украину в 2014 году и аннексии Крыма Соединенные Штаты предоставили Киеву военную помощь на сумму около 2,5 миллиарда долларов, включая невооруженные беспилотники, радиостанции и противотанковые ракеты Javelin.
Издание отмечает, что в этом году Пентагон одобрил два пакета помощи Украине на общую сумму 275 млн долларов. Первый пакет, подписанный в марте, пополнил украинский флот еще двумя вооруженными патрульными катерами Mark VI, что стало частью более крупной сделки на сумму 600 млн долларов на 16 таких катеров, подписанной в 2020 году.
Пакет включает 32 орудийные системы Seahawk A2 и десятки 30-мм пушек для мелководных катеров, что придает им наступательную мощь.
В июне был одобрен еще один пакет на 150 млн долларов, одобренный Конгрессом. Он не включает в себя никакой военной помощи, но вместо этого будет поставлено несколько радарных систем, предназначенных для отслеживания приближающихся артиллерийских снарядов и беспилотников, которые играли большую роль в боевых действиях на Донбассе в течение последних нескольких лет.
"Несмотря на военную помощь и присутствие войск НАТО в стране для обучения украинских военных подразделений, Киеву, вероятно, предстоит пройти долгий путь, прежде чем он сможет присоединиться к трансатлантическому альянсу", - отмечает издание.
Напомним, 11 июня Пентагон утвердил вторую часть помощи Украине. На помощь Украине американский оборонный департамент предусмотрел 150 млн долларов.
Кроме того, ранее госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявлял, что Пентагон готов рассмотреть любой запрос Украины на военную помощь.