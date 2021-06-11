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Пентагон утвердил вторую часть помощи Украине на 150 млн долларов

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Киев, Пятница 11 июня 2021 22:16
Пентагон утвердил вторую часть помощи Украине на 150 млн долларов Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Владимир Зеленский объявил о том, что Пентагон утвердил вторую часть помощи Украине. На помощь Украине американский оборонный департамент предусмотрел 150 млн долларов.

Об этом говорится на странице главы государства в Twitter.

Зеленский заявил, что это чрезвычайно важный вклад в укрепление обороноспособности армии Украины.

"Важные новости от наших американских партнеров. Пентагон утвердил вторую часть безопасности помощи Украине в 2021 году на 150 млн долларов. Благодарен Белому дому за чрезвычайно важный вклад в укрепление обороноспособности армии Украины и сохранение жизней наших воинов", - подчеркнул президент.

Напомним, в начале июня в Киеве находилась делегация американских сенаторов. Во время этого визита Украина передала США запрос о новой военной помощи.

Как заявлял глава американского Госдепа Энтони Блинкен, Пентагон готов рассмотреть любой запрос Украины на военную помощь.

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