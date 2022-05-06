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Белый дом о возможности списании долга Украине: Готовы обсуждать любую помощь

Фото: США готовы обсуждать любую помощь Украине, в том числе списание долга (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

США готовы изучить различные варианты помощи Украине в войне против России. Так на вопрос о возможности списания внешнего долга Киеву ответила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Псаки.

"Мы очень открыты для всего, что поможет украинцам восстановить свою страну и противостоять российскому вторжению", - сказала Псаки.

По ее словам, в Белом доме понимают, что гуманитарная помощь Украине будет принимать различные формы и жизненно важна в войне против России.

Напомним, за первый месяц войны с Россией государственный долг Украины вырос 3,5 млрд долларов.

Отметим, госдолг Украины на начало 2022 года вырос на 7,7 млрд долларов.

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Соединенные Штаты АмерикиДжен ПсакиВоенная помощьВойна в Украине