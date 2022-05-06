Білий дім про можливість списання боргу Україні: готові обговорювати будь-яку допомогу

США готові вивчити різні варіанти допомоги Україні у війні проти Росії. Так на питання про можливість списання зовнішнього боргу Києву відповіла прессекретар Білого дому Джен Псакі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Псакі .

"Ми дуже відкриті для всього, що допоможе українцям відновити свою країну і протистояти російському вторгненню", - сказала Псакі.

За її словами, в Білому домі розуміють, що гуманітарна допомога Україні буде приймати різні форми і життєво важлива у війні проти Росії.