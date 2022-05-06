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Білий дім про можливість списання боргу Україні: готові обговорювати будь-яку допомогу

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Вашингтон, П'ятниця 06 травня 2022 21:11
Білий дім про можливість списання боргу Україні: готові обговорювати будь-яку допомогу Фото: США готові обговорювати будь-яку допомогу Україні, в тому числі списання боргу (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

США готові вивчити різні варіанти допомоги Україні у війні проти Росії. Так на питання про можливість списання зовнішнього боргу Києву відповіла прессекретар Білого дому Джен Псакі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Псакі.

"Ми дуже відкриті для всього, що допоможе українцям відновити свою країну і протистояти російському вторгненню", - сказала Псакі.

За її словами, в Білому домі розуміють, що гуманітарна допомога Україні буде приймати різні форми і життєво важлива у війні проти Росії.

Нагадавши, за перший місяць війни з Росією державний борг України зріс 3,5 млрд доларів.

Відзначити, держборг України на початок 2022 року виріс на 7,7 млрд доларів.

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