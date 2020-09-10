Белый дом: США намерены привлечь к ответственности причастных к насилию в Беларуси

США крайне обеспокоены продолжающимися нарушениями прав человека после выборов в Беларуси. Вашингтон совместно с международными партнерами работает над тем, чтобы привлечь к ответственности всех, кто совершает насилие.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макэнани.

Сообщения о похищении, насильственном изгнании или других угрозах в отношении представителей оппозиции - это лишь некоторые из многих методов, используемых белорусскими властями для подавления свободы слова, отметили в Белом доме.

"Мы призываем правительство Беларуси освободить всех, кто был несправедливо задержан. Что касается выборов, то выборы не были ни настоящими, ни свободными, ни справедливыми. Они были фальсифицированы. Огромное количество мирных протестов белорусов ясно показывает, что правительство больше не может игнорировать призывы людей к демократии", - заявила пресс-секретарь Белого дома.

Напомним, в ЕС готовят санкции против 40 белорусских политиков, но президент Александр Лукашенко под вопросом.

Ранее РБК-Украина писало, что ЕС обсуждает возможность введения санкций против президента Белоруссии Александра Лукашенко.