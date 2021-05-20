Белый дом о "Северном потоке-2": как мы можем остановить почти законченный проект

В Белом доме признали, что сейчас почти невозможно остановить завершение строительства российского газопровода "Северный поток-2" . Однако в администрации президента США отметили, что позиция Вашингтона по этому проекту не изменилась.

"Когда президент приступил к обязанностям, 95 процентов трубопровода было построено, и мы продолжаем говорить о том, что это плохая идея и нехороший план ... Как можем мы остановить реализованный в другой стране проект, законченный на 95 процентов?",- подчеркнула Псаки.

Пресс-секретарь Белого дома напомнила, что США вводили санкции против газопровода. По ее словам, тогда Вашингтон "предпринял значительные шаги" против "Северного потока-2".