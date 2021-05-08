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Белый дом о санкциях против РФ: оставили максимальное пространство для маневров

Автор: Артур Родивилов

США использовали максимальное пространство для маневра, чтобы быть в состоянии принять новые санкции против России. Вашингтон оставляет за собой это право.

Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

США не хотят доводить дело до введения новых санкций в отношении России, но оставляют за собой это право, если подобный шаг будет оправдан, подчеркнула она.

"Когда мы в апреле объявили о наших санкциях, мы использовали максимальное пространство для маневра, чтобы быть в состоянии принять дополнительные меры, если действия России станут основанием для этого. Никто не хочет доводить до этого дело, но мы оставляем за собой такое право, если решим, что это оправданно", - сказала она.

По словам Псаки, Вашингтон хочет "перейти к более предсказуемым и стабильным отношениям с Россией в долгосрочной перспективе". Однако США продолжат защищать национальные интересы и применять меры в ответ на те действия российских властей, которые направлены на подрыв суверенитета США, добавила она.

Отметим, во время последнего разговора с Путиным президент США предложил ему встретиться в третьей стране, чтобы обсудить насущные вопросы в отношениях между Вашингтоном и Москвой. Место и точное время встречи президентов США и РФ пока не определены, но в Вашингтоне ожидают, что это произойдет в июне.

Как ранее рассказали в Белом доме, среди тем предстоящей встречи будет Украина.

В то же время госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал, что Вашингтон не будет заключать никаких договоренностей по Украине без Украины.

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