Білий дім про санкції проти РФ: залишили максимальний простір для маневрів

США використовували максимальний простір для маневру, щоб бути в змозі прийняти нові санкції проти Росії . Вашингтон залишає за собою це право.

США не хочуть доводити справу до введення нових санкцій щодо Росії, але залишають за собою це право, якщо подібний крок буде виправданий, підкреслила вона.

"Коли ми в квітні оголосили про наші санкції, ми використовували максимальний простір для маневру, щоб бути в змозі вжити додаткових заходів, якщо дії Росії стануть підставою для цього. Ніхто не хоче доводити до цього справу, але ми залишаємо за собою таке право, якщо вирішимо, що це виправдано", - сказала вона.

За словами Псакі, Вашингтон хоче "перейти до більш передбачуваних і стабільних відносин з Росією в довгостроковій перспективі". Однак США продовжать захищати національні інтереси і застосовувати заходи у відповідь на ті дії російської влади, які спрямовані на підрив суверенітету США, додала вона.