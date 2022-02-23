UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Белый дом: российские военные на Донбассе не являются миротворцами

Автор: Артур Родивилов

Российские военнослужащие на Донбассе не могут считаться миротворцами. Они создают условия для войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг официального представителя Белого дома Джен Псаки.

Псаки напомнила, что российское военное присутствие в Украине имело место еще с 2014 года.

"Мы называли их маленькими зелеными человечками, потому что они не были в российской военной форме. Сейчас мы знаем, что они находятся по всей восточной Украине, и они хоть и не в военной форме, но ведут себя точно так, как вели бы себя российские военные", - заявила она.

Напомним, ранее Псаки заявил, что встреча президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина могла бы состояться только после контактов на уровне глав МИД. Ничего такого сейчас не планируется.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину