Білий дім: російські військові на Донбасі не є миротворцями

Російські військовослужбовці на Донбасі не можуть вважатися миротворцями. Вони створюють умови для війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг офіційного представника Білого дому Джен Псакі.
Псакі нагадала, що російська військова присутність в Україні мала місце ще з 2014 року.
"Ми називали їх маленькими зеленими чоловічками, тому що вони не були в російській військовій формі. Зараз ми знаємо, що вони знаходяться по всій східній Україні, і вони хоч і не у військовій формі, але поводяться точно так, як поводилися б російські військові", - заявила вона.
Нагадаємо, раніше Псакі заявив, що зустріч президентів США і Росії Джо Байдена і Володимира Путіна могла б відбутися тільки після контактів на рівні глав МЗС. Нічого такого зараз не планується.