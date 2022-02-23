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Білий дім: російські військові на Донбасі не є миротворцями

Автор: Артур Родивилов

Російські військовослужбовці на Донбасі не можуть вважатися миротворцями. Вони створюють умови для війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг офіційного представника Білого дому Джен Псакі.

Псакі нагадала, що російська військова присутність в Україні мала місце ще з 2014 року.

"Ми називали їх маленькими зеленими чоловічками, тому що вони не були в російській військовій формі. Зараз ми знаємо, що вони знаходяться по всій східній Україні, і вони хоч і не у військовій формі, але поводяться точно так, як поводилися б російські військові", - заявила вона.

Нагадаємо, раніше Псакі заявив, що зустріч президентів США і Росії Джо Байдена і Володимира Путіна могла б відбутися тільки після контактів на рівні глав МЗС. Нічого такого зараз не планується.

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