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Белый дом: российские военные на Донбассе не являются миротворцами

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Вашингтон, Среда 23 февраля 2022 02:38
Белый дом: российские военные на Донбассе не являются миротворцами Фото: Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Российские военнослужащие на Донбассе не могут считаться миротворцами. Они создают условия для войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг официального представителя Белого дома Джен Псаки.

Псаки напомнила, что российское военное присутствие в Украине имело место еще с 2014 года.

"Мы называли их маленькими зелеными человечками, потому что они не были в российской военной форме. Сейчас мы знаем, что они находятся по всей восточной Украине, и они хоть и не в военной форме, но ведут себя точно так, как вели бы себя российские военные", - заявила она.

Напомним, ранее Псаки заявил, что встреча президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина могла бы состояться только после контактов на уровне глав МИД. Ничего такого сейчас не планируется.

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