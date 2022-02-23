Белый дом: российские военные на Донбассе не являются миротворцами

Российские военнослужащие на Донбассе не могут считаться миротворцами. Они создают условия для войны.

Псаки напомнила, что российское военное присутствие в Украине имело место еще с 2014 года.

"Мы называли их маленькими зелеными человечками, потому что они не были в российской военной форме. Сейчас мы знаем, что они находятся по всей восточной Украине, и они хоть и не в военной форме, но ведут себя точно так, как вели бы себя российские военные", - заявила она.