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Белый дом: для России настал момент отвести войска от границы Украины

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Вашингтон, Понедельник 06 декабря 2021 22:55
Белый дом: для России настал момент отвести войска от границы Украины Фото: Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Целью дипломатических усилий США, в том числе запланированного разговора президентов Джо Байдена и Владимира Путина, является формулировка согласованной позиции. Россия должна остановить силовое наращивание и отвести войска от Украины.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

Она заметила, что президент Байден сегодня проведет консультации с трансатлантическими союзниками для согласования общей позиции.

Псаки пообещала, что детали этих консультаций будут обнародованы позже Белым домом.

"Наша цель состоит в том, чтобы выразить дипломатическим путем, что для России настал момент отвести свои войска, сосредоточенные на границе, что верным путем вперед в этом вопросе является дипломатия, мы будем продолжать тесно координировать свою работу с нашими трансатлантическими партнерами относительно экономических санкций и шагов, которые можно будет сделать, если президент Путин решит идти дальше", - подчеркнула Псаки.

Отметим, что о разработке жестких санкций против России в Вашингтоне заявили в преддверии переговоров Байдена и Путина. Виртуальная встреча президентов состоится уже завтра, 7 декабря. Ожидается, что американский лидер попытается отговорить Путина от вторжения в Украину.

Напомним, ранее президент США Джо Байден объявил о подготовке комплекса мер против России в случае ее вторжения в Украину.

Отметим, в начале декабря министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о подготовке США "адских санкций" против Москвы из-за Украины.

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