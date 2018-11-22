ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Белый дом разрешил Пентагону применять оружие на границе с Мексикой

Новости » Политика    22.11.2018 - 03:57
Белый дом разрешил Пентагону применять оружие на границе с Мексикой
Фото: граница с Мексикой (wikimedia/Phil Gingrey)

Теперь в случае необходимости для защиты пограничников могут привлекать военных

Белый дом расширил полномочия Пентагона на границе с Мексикой, позволив привлекать военных для защиты пограничников и таможенников, а в случае необходимости - и применять оружие. Об этом заявил министр обороны США Джеймс Мэттис, передает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Агентство отмечает, что такие полномочия означают, что при определенных обстоятельствах военных могут послать для задержания мигрантов в случае беспорядков или применения насилия в отношении сотрудников пограничных служб.

По словам Мэттиса, в подобных случаях задержание будет занимать "минуты, а не часы".

"Мы будем информировать вас обо всех новых миссиях и количестве военных (отправленных к границе), по мере того как будут приниматься эти решения", - заявил глава Минобороны США.

Напомним, судья окружного суда в Сан-Франциско (США) принял временный судебный запрет, направленный против политики американского президента Дональда Трампа относительно предоставления убежища нелегальным мигрантам.

Ранее в мексиканский город Тихуана на границе с Соединенными Штатами Америки прибыла на автобусах группа из 400 мигрантов.

 

Трамп запретил нелегальным мигрантам подавать заявления на убежище Первая часть каравана мигрантов заняла под лагерь стадион в Мехико
Новости Украины ПентагонМексикаМигранты
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь