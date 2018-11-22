Белый дом разрешил Пентагону применять оружие на границе с Мексикой

Фото: граница с Мексикой (wikimedia/Phil Gingrey)

Теперь в случае необходимости для защиты пограничников могут привлекать военных

Белый дом расширил полномочия Пентагона на границе с Мексикой, позволив привлекать военных для защиты пограничников и таможенников, а в случае необходимости - и применять оружие. Об этом заявил министр обороны США Джеймс Мэттис, передает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Агентство отмечает, что такие полномочия означают, что при определенных обстоятельствах военных могут послать для задержания мигрантов в случае беспорядков или применения насилия в отношении сотрудников пограничных служб.

По словам Мэттиса, в подобных случаях задержание будет занимать "минуты, а не часы".

"Мы будем информировать вас обо всех новых миссиях и количестве военных (отправленных к границе), по мере того как будут приниматься эти решения", - заявил глава Минобороны США.

Напомним, судья окружного суда в Сан-Франциско (США) принял временный судебный запрет, направленный против политики американского президента Дональда Трампа относительно предоставления убежища нелегальным мигрантам.

Ранее в мексиканский город Тихуана на границе с Соединенными Штатами Америки прибыла на автобусах группа из 400 мигрантов.