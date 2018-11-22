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Білий дім дозволив Пентагону застосовувати зброю на кордоні з Мексикою

Новини » Політика    22.11.2018 - 03:57
Білий дім дозволив Пентагону застосовувати зброю на кордоні з Мексикою
Фото: кордон із Мексикою (wikimedia/Phil Gingrey)

Тепер у разі необхідності для захисту прикордонників можуть залучати військових

Білий дім розширив повноваження Пентагону на кордоні з Мексикою, дозволивши залучати військових для захисту прикордонників та митників, а в разі необхідності - і застосовувати зброю. Про це заявив міністр оборони США Джеймс Меттіс, передає РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Агентство зазначає, що такі повноваження означають, що за певних обставин військових можуть послати для затримання мігрантів у разі заворушень чи застосування насильства щодо співробітників прикордонних служб.

Зі слів Меттіса, у таких випадках затримання займатиме "хвилини, а не години".

"Ми будемо інформувати вас про всі нові місії і кількість військових (відправлених до кордону), по мірі того, як будуть ухвалюватися рішення", - заявив глава Міноборони США.

Нагадаємо, суддя окружного суду в Сан-Франциско (США) ухвалив тимчасову судову заборону, спрямовану проти політики американського президента Дональда Трампа щодо надання притулку нелегальним мігрантам.

Раніше в мексиканське місто Тіхуана на кордоні зі Сполученими Штатами Америки прибула на автобусах група з 400 мігрантів.

 

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