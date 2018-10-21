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Білий дім може розірвати ще один договір з РФ про ядерну зброю, - FT

Новини » Політика    21.10.2018 - 10:49
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

У Вашингтоні сумніваються в продовженні заборони на наступальні озброєння

Білий дім може піти на розрив ще одного стратегічного договору про ядерну зброю з Росією. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Повідомляється, що один з високопоставлених чиновників Білого дому заявив про можливість виходу з договору СНО-III, який обмежує стратегічні наступальні озброєння і діє з 2010 року.

"Остаточної позиції у нас ще немає, хоча є кілька міркувань, включаючи повторне відкриття переговорів, повернення до моделі Московського договору або продовження. Проте останнє малоймовірно", - зазначив чиновник.

Зазначимо, договір СНО-III обмежує кількість ядерних боєголовок, які можуть мати на озброєнні Росія і США. Москва і Вашингтон мають визначитися щодо майбутнього цього договору до 2021 року. Згідно з документом, РФ і США мали скоротити кількість стратегічних озброєнь до 700 розгорнутих міжконтинентальних балістичних ракет, балістичних ракет підводних човнів і важких бомбардувальників, а також до 1550 боєзарядів на зазначених типах озброєнь, 800 розгорнутих і нерозгорнутих пускових установок.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп підтвердив, що Вашингтон має намір вийти з договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності (РСМД), тому що РФ порушує його і не надає звіт.

До цього стало відомо, що плани щодо виходу з договору повідомить помічник президента з питань національної безпеки Джон Болтон, який приїде до Росії з візитом 21 жовтня.

 

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