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Белый дом после разговора Байдена и Путина: остается неизвестным, какой путь выберет Россия

Автор: Дмитрий Левицкий

Вчера состоялся телефонный разговор президентов США и России - Джо Байдена и Владимира Путина - на фоне угрозы вторжения российских войск в Украину. Однако американской стороне так и не удалось выяснить, какой путь выберет Россия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Как рассказал высокопоставленный представитель администрации США, переговоры двух президентов были профессиональными и содержательными, но достичь фундаментальных изменений в динамике не удалось.

"Остается неясным, заинтересована ли Россия в достижении своих целей дипломатическим путем, а не применением силы", - сказал он.

В то же время, по словам чиновника, Вашингтон остается сторонником дипломатического урегулирования конфликта с Россией, но всегда готов и к другому развитию событий.

"Итак, как всегда, мы идем двумя путями: дипломатией, в том числе поддерживая тесную связь с нашими партнерами и союзниками, тем временем мы активизируем наши усилия по сдерживанию России и возложению на нее расходов, если она все равно решит начать военные действия", - отметил представитель Белого дома.

Напомним, вчера Байден заявил Путину, что США открыты к дипломатии, но готовы и к другим сценариям.

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Владимир ПутинРоссийская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиДжозеф БайденБелый домВторжение России в Украину