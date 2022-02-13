Белый дом после разговора Байдена и Путина: остается неизвестным, какой путь выберет Россия

Как рассказал высокопоставленный представитель администрации США, переговоры двух президентов были профессиональными и содержательными, но достичь фундаментальных изменений в динамике не удалось.

"Остается неясным, заинтересована ли Россия в достижении своих целей дипломатическим путем, а не применением силы", - сказал он.

В то же время, по словам чиновника, Вашингтон остается сторонником дипломатического урегулирования конфликта с Россией, но всегда готов и к другому развитию событий.

"Итак, как всегда, мы идем двумя путями: дипломатией, в том числе поддерживая тесную связь с нашими партнерами и союзниками, тем временем мы активизируем наши усилия по сдерживанию России и возложению на нее расходов, если она все равно решит начать военные действия", - отметил представитель Белого дома.