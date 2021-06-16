Белый дом распространил расписание мероприятий саммита Байдена и Путина

Стало известно точное время начала встречи президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве. Непосредственно встреча назначена на 13:35 по местному времени (14:35 по Киеву).

Об этом говорится в расписании американского президента, которое в соцсетях распространили журналисты.

Также стало известно, что переговоры Путина и Байдена в расширенном составе начнутся в 14:55 по местному времени (15:55 по Киеву).

Ранее президент США Байден встретился с руководством Швейцарии перед саммитом с российским президентом Путиным. Лидеры России и Соединенных Штатов встречаются в Женеве 16 июня.

До этого Белый дом назвал возможные темы саммита - среди них ситуации в Украине и в Беларуси. Кроме того, Вашингтон ожидает, что главы государств потратят "изрядное количество времени" на обсуждение вопросов стратегической стабильности.