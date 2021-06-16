Білий дім поширив розклад заходів саміту Байдена і Путіна

Стало відомо точний час початку зустрічі президентів Росії і Сполучених Штатів Володимира Путіна і Джо Байдена у Женеві. Безпосередньо зустріч призначена на 13.35 за місцевим часом (14:35 за Києвом).

Про це йдеться в розкладі американського президента, яке в соцмережах поширили журналісти.

Також стало відомо, що переговори Путіна і Байдена в розширеному складі почнуться о 14:55 за місцевим часом (15:55 за Києвом).

Раніше президент США Байден зустрівся з керівництвом Швейцарії перед самітом з російським президентом Путіним. Лідери Росії та Сполучених Штатів зустрічаються в Женеві 16 червня.

До цього Білий дім назвав можливі теми саміту - серед них ситуації в Україні та в Білорусі. Крім того, Вашингтон очікує, що глави держав витратять "неабияку кількість часу" на обговорення питань стратегічної стабільності.