Белый дом раскритиковал Трампа за расторжение сделки с Ираном

Псаки отметила, что когда Трамп принял решение выйти из ядерной сделки, он не задумывался о том, что может произойти дальше.

Это привело к тому, что "ядерная программа Ирана больше не была закрытой, больше не существовало самого жесткого режима инспекций, о котором когда-либо договаривались, больше не было жестких ограничений на ядерную деятельность".

Псаки также отметила, что США стремятся к восстановлению отношений с Европой и другими странами, которые были испорчены выходом Трампа из ядерной сделки.

"Мы очень хотим, чтобы дипломатический путь продвигался вперед", - добавила она.