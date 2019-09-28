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Білий дім намагався засекретити розмови Трампа з Путіним

Новини » Політика    28.09.2019 - 06:22
Білий дім намагався засекретити розмови Трампа з Путіним
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/whitehouse)

Відомо також про спроби засекретити телефонні дзвінки наслідному принцу Саудівської Аравії

Білий дім намагався засекретити телефонні розмови президента США Дональда Трампа з російським президентом Володимиром Путіним. Про це повідомляє CNN.

Посилаючись на свідчення чиновників, знайомих з цим питанням, встановлено, що зусилля Білого дому щодо обмеження доступу до розмов президента Дональда Трампа з іноземними лідерами поширюються також на телефонні дзвінки з наслідним принцом Саудівської Аравії Мухаммедом бен Салманом.

За словами одного з джерел, у випадку розмови Трампа з принцом Мухаммедом чиновники, яким зазвичай був би наданий доступ до розшифровки стенограми розмови, ніколи не бачили її.

Замість цього стенограма ніколи не поширювалася взагалі, що, за словами джерела, було досить незвично, особливо після розмови з високопоставленими особами країн, з якими у США неоднозначні взаємини. Зокрема, засекречені розмови могли зачепити питання вбивства журналіста Джамаля Хашоггі, яке, за оцінками американської розвідки, було здійснено урядом Саудівської Аравії.

Також колишній чиновник адміністрації Трампа зазначив, що доступ до стенограми хоча б однієї з розмов Трампа з Путіним також був жорстко обмежений.

Чиновники заявили, що практика обмеженого доступу до дзвінків президента почалася більше року тому, після того, як були витоки, які розкрили інформацію про телефонні розмови Трампа з лідерами Австралії і Мексики.

Відомо, що зараз система захисту дзвінків президента і інших високопоставлених осіб поширюється на обмеження числа осіб, яким надається стенограма або які можуть прослухати дзвінок.

В Білому домі поки не коментують обмеження доступу до телефонних розмов з російським і саудівським лідерами.

Розслідування змісту телефонних дзвінків президента Трампа почалося після того, як співробітник американської розвідки поскаржився на те, що президент нібито допустив висловалювання, що перевищують повноваження, при розмові з президентом України Володимиром Зеленським. У скарзі зазначалося, що Трамп просив вплинути на раніше закрите розслідування справи, фігурантом котрої був Хантер Байден - син Джо Байдена, нинішнього опонента Трампа в президентській гонці.

Нагадаємо, раніше в Білому домі визнали спробу приховати стенограму розмови між президентами України і США Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом.

Держсекретаря США викликали в суд через ситуацію з Трампом і Зеленським У Білому домі визнали спробу приховати розмова Трампа з Зеленським
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