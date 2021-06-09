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Байден обсудит тему "Северного потока - 2" с Меркель, - Белый дом

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Вашингтон, Среда 09 июня 2021 21:40
Байден обсудит тему "Северного потока - 2" с Меркель, - Белый дом Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Президент Соединенных Штатов Джо Байден обсудит тему российского газопровода "Северный поток - 2" на предстоящей встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель. Они проведут встречу на саммите G7.

Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Газопровод "Северный поток - 2" будет подниматься в ходе разговора с немецкой стороной. Я не хотел бы говорить публично об этом вопросе. Они понимают нашу обеспокоенность", - заявил он.

Салливан добавил, что, в частности, будет обсуждаться влияние проекта на энергетическую безопасность в Европе и для Украины.

"Мы хотели бы обсудить с немецкой стороной, что будет означать реализация проекта для энергетической безопасности в Европе и для Украины", - резюмировал он.

Напомним, Байден отправился в первую заграничную поездку. В частности, он примет участие в саммите Большой семерки, пройдет с 11 по 13 июня. После этого 16 июня президент Соединенных Штатов встретится с лидером РФ Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден намерен поднять на встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным вопрос о недопустимости нарушения прав человека. Американский лидер намерен дать "ясно ему понять", что Вашингтон не будет бездействовать в этом вопросе.

Как писало РБК-Украина, ранее в Кремле заявили, что на первый саммит президентов США и России не готовят двусторонних документов. Кроме того, Москва подчеркивает, что от встречи не стоит ждать перезагрузки в отношениях с Вашингтоном.

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